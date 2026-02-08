La Paz: un hombre fallece tras explosionar dinamita dentro de su domicilio

Un trágico suceso conmocionó a la ciudad de La Paz este sábado, luego de que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) realizaran el levantamiento legal del cadáver de un hombre que se inmoló utilizando dinamita dentro de su vivienda. Según los primeros reportes policiales, la víctima tomó la fatal determinación debido a una profunda depresión derivada de problemas familiares y financieros.

El director nacional de la Felcc, Marcelo Sánchez, brindó detalles sobre el caso y confirmó que la causa del deceso fue un shock traumático. "La causa de la muerte es shock traumático con trauma tóracoabdominal abierto debido al artefacto explosivo", explicó la autoridad, detallando que el impacto de la detonación fue inmediato y letal.

Las investigaciones preliminares señalan que el hombre se encontraba atravesando un proceso de divorcio y enfrentaba serias dificultades económicas, factores que habrían desencadenado el cuadro depresivo que lo llevó a activar el explosivo.

Tras la intervención en la escena del hecho, el personal especializado trasladó los restos del hombre a la morgue de la ciudad para realizar la autopsia médico-legal de rigor. Las autoridades recordaron la importancia de buscar ayuda profesional ante situaciones de crisis emocional y depresión para evitar desenlaces fatales de esta naturaleza.

