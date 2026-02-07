Avioneta con matrícula boliviana: esto dijeron las autoridades paraguayas sobre los disparos y la persecución

La Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) confirmó que realizó disparos de advertencia durante la interceptación de una avioneta con matrícula boliviana, que ingresó de manera irregular al espacio aéreo del país e intentó aterrizar en una pista clandestina en el norte de Paraguay.

El comandante de la Fuerza Aérea, general del Aire Julio Fullaondo, explicó que el operativo se ejecutó tras un trabajo previo de inteligencia y seguimiento, al detectar que la aeronave volaba a baja altura y sin autorización.

“Nuestra intención era dejar que la aeronave irregular aterrice para posteriormente activar el equipo táctico y capturar el avión”, señaló la autoridad a medios locales de Paraguay.

Intento de aterrizaje y fuga

Según el reporte oficial, la avioneta fue interceptada en el departamento de Concepción, cuando se dirigía hacia una zona cercana a Yby Yaú. Al aproximarse a la frontera, los pilotos paraguayos intentaron establecer comunicación y ordenar el aterrizaje, sin obtener respuesta.

Ante la negativa, y conforme a la Ley 6.080, se autorizó la ejecución de disparos de advertencia.

“Se identificó a la aeronave, se le orientó para que aterrice y no hizo caso. Por eso se aplicó el tiro de advertencia”, explicó Fullaondo.

Aterrizaje irregular y disparos de amedrentamiento

El comandante detalló que la avioneta realizó un vuelo rasante y aterrizó en un camino vecinal en la zona de Capitán Bado, a unos 15 kilómetros del centro urbano. Tras el aterrizaje, dos vehículos se aproximaron a la aeronave, lo que activó una nueva maniobra de seguridad.

“Nuestra aeronave realizó tiros de amedrentamiento a tierra, próximos a la avioneta”, indicó.

Tras los disparos, los vehículos se retiraron y la aeronave volvió a despegar sin apagar motores, logrando escapar del control paraguayo.

Datos remitidos a Bolivia

La Fuerza Aérea Paraguaya confirmó que la matrícula boliviana fue plenamente identificada y que la información ya fue remitida a las autoridades de Bolivia para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, la aeronave no permaneció en Paraguay y continuó su trayecto hasta aterrizar en Mato Grosso, Brasil, según los informes oficiales.

Las autoridades paraguayas no descartan que el vuelo esté vinculado a actividades ilícitas, por lo que el caso continúa bajo análisis en coordinación con organismos regionales.

