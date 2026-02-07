Una jornada de pánico se vivió este viernes en el municipio de Sacaba, cuando un conductor —aparentemente bajo los efectos del alcohol— protagonizó un raid delictivo a lo largo de la avenida Villazón, carretera que conecta a Cochabamba con el oriente del país. El incidente dejó un saldo de cinco vehículos particulares dañados, infraestructura pública destrozada y varias personas heridas.

Una ruta de destrucción

El hecho inició alrededor del kilómetro 12, cuando la camioneta de color rojo, que circulaba en dirección de este a oeste, comenzó a impactar contra otros motorizados. Según el reporte preliminar y los videos grabados por testigos, el conductor chocó sucesivamente a cinco vehículos. Tras colisionar con un taxi, la camioneta perdió la llanta delantera derecha; sin embargo, lejos de detenerse, el responsable continuó acelerando de forma imprudente.

Arrastrando el chasis por el asfalto, el vehículo avanzó aproximadamente 50 metros más. En su errático trayecto, impactó contra un poste y finalmente terminó su carrera al chocar frontalmente contra un letrero de señalización de concreto, el cual quedó derribado sobre la vía.

Intentó huir pese a los daños

Testigos presenciales relataron con indignación que, incluso con las bolsas de aire reventadas, el parabrisas clisado y la cabina destrozada, el hombre intentaba encender el motor repetidamente para seguir su camino. "Tenía toda la intención de seguir, seguía acelerando sin una llanta", relató un vecino que se encontraba en la zona.

La turba de vecinos y conductores afectados rodeó el vehículo para evitar que el sujeto abandonara el lugar antes de la llegada de la policía.

Situación legal y heridos

Las personas que resultaron heridas en los múltiples choques fueron trasladadas de inmediato a centros de salud cercanos para su evaluación. Por su parte, el conductor fue aprehendido y trasladado a celdas de la Unidad de Tránsito de Sacaba.

El director de Tránsito informó que el caso ya ha sido abierto de oficio y remitido al Ministerio Público:

"Se ha realizado la toma de sangre para el examen de alcoholemia y confirmar el grado etílico del sujeto. El vehículo presenta daños materiales de suma consideración. Aplicaremos lo que establece la norma, que incluye la suspensión definitiva de la licencia de conducir", afirmó la autoridad.

Por el momento, el conductor permanece bajo custodia policial a la espera de la decisión de las autoridades.

