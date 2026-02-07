TEMAS DE HOY:
Agresión Policía Caso maletas

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Sacaba: Conductor ebrio desata caos en la avenida Villazón tras chocar a cinco vehículos y derribar señalización

El sujeto, que conducía una camioneta roja, perdió una llanta durante el trayecto e intentó darse a la fuga pese a que su motorizado estaba prácticamente destruido.

Milen Saavedra

06/02/2026 21:22

Sacaba: Conductor ebrio desata caos en la avenida Villazón tras chocar a cinco vehículos y derribar señalización
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una jornada de pánico se vivió este viernes en el municipio de Sacaba, cuando un conductor —aparentemente bajo los efectos del alcohol— protagonizó un raid delictivo a lo largo de la avenida Villazón, carretera que conecta a Cochabamba con el oriente del país. El incidente dejó un saldo de cinco vehículos particulares dañados, infraestructura pública destrozada y varias personas heridas.

Una ruta de destrucción

El hecho inició alrededor del kilómetro 12, cuando la camioneta de color rojo, que circulaba en dirección de este a oeste, comenzó a impactar contra otros motorizados. Según el reporte preliminar y los videos grabados por testigos, el conductor chocó sucesivamente a cinco vehículos. Tras colisionar con un taxi, la camioneta perdió la llanta delantera derecha; sin embargo, lejos de detenerse, el responsable continuó acelerando de forma imprudente.

Arrastrando el chasis por el asfalto, el vehículo avanzó aproximadamente 50 metros más. En su errático trayecto, impactó contra un poste y finalmente terminó su carrera al chocar frontalmente contra un letrero de señalización de concreto, el cual quedó derribado sobre la vía.

Intentó huir pese a los daños

Testigos presenciales relataron con indignación que, incluso con las bolsas de aire reventadas, el parabrisas clisado y la cabina destrozada, el hombre intentaba encender el motor repetidamente para seguir su camino. "Tenía toda la intención de seguir, seguía acelerando sin una llanta", relató un vecino que se encontraba en la zona.

La turba de vecinos y conductores afectados rodeó el vehículo para evitar que el sujeto abandonara el lugar antes de la llegada de la policía.

 

 

 

Situación legal y heridos

Las personas que resultaron heridas en los múltiples choques fueron trasladadas de inmediato a centros de salud cercanos para su evaluación. Por su parte, el conductor fue aprehendido y trasladado a celdas de la Unidad de Tránsito de Sacaba.

El director de Tránsito informó que el caso ya ha sido abierto de oficio y remitido al Ministerio Público:

"Se ha realizado la toma de sangre para el examen de alcoholemia y confirmar el grado etílico del sujeto. El vehículo presenta daños materiales de suma consideración. Aplicaremos lo que establece la norma, que incluye la suspensión definitiva de la licencia de conducir", afirmó la autoridad.

Por el momento, el conductor permanece bajo custodia policial a la espera de la decisión de las autoridades.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD