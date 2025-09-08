El hecho se suscitó este domingo en el barrio 25 de enero, del Plan Tres Mil en Santa Cruz, donde un hombre que conducía su vehículo en estado de ebriedad chocó contra varios motorizados, además atropelló a un joven y un ciclista.

Los vecinos alarmados procedieron a capturarlo, posteriormente lo entregaron a las autoridades, el sujeto debido a su estado no podía ni pararse.

“Esto ocurrió en el barrio Campeche, el señor estaba afuera de una casa con su auto estacionado y este joven chocó el auto y se dio a la fuga, lo seguimos y vimos que también arrolló a un joven, no se paraba y tras arrollar a otro motoquero vimos que estaba ebrio y no se podía parar”, manifestó una vecina del lugar.

Vecinos piden a las autoridades sancionar al conductor y hacer seguimiento, toda vez que señalan que este tipo de hechos quedan en el olvido, siendo que se pone en peligro la vida de personas, que pueden ser arrollados por conductores que manejan en estado de ebriedad.

Además, los vehículos quedaron muy afectados, piden que el protagonista del hecho pague todos los daños ocasionados.

