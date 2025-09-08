¡Terrible! Joven fue herido a machetazos en medio de agresiones entre barras bravas en Santa Cruz

El terrible hecho de agresión se suscitó el pasado sábado, en medio de los festejos por el aniversario del barrio 8 de Septiembre en Santa Cruz, donde dos grupos se agarraron a golpes, se lanzaron piedras y se agredieron con machetes en mano.

Según la denuncia, el joven fue atacado con un machete por un grupo de personas, que le ocasionaron heridas en el brazo y la costilla.

“Había una pelea afuera de mi casa, vinieron otro grupo y nos empezaron a insultar, me acerqué y sacó el machete me lo golpeó en la costilla, y en el cuello traté de esquivar, agarraron una moto y se fueron”, manifestó el joven agredido.

Por su parte, Óscar Jiménez, quien es un vecino del barrio, señaló que las agresiones que se dan en el lugar son muy frecuentes afirman estar cansados y exigen seguridad, agregó que son los mismos vecinos los afectados.

Los vecinos vivieron momentos de tensión y desesperación ya que los enfrentamientos no cesaban, piden seguridad en el sector toda vez que señalan que este tipo de hechos se hacen habituales en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play