Policial

¡Con machetes y piedras! Así se enfrentaron supuestas barras bravas en el barrio 8 de Septiembre, Santa Cruz

Una persona resultó herida en el brazo y costilla, tras ser agredido con un machete. En las imágenes se observa cómo los vecinos vivieron momentos de tensión ante el grave enfrentamiento de dos bandos.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 6:55

Foto: Red Uno
Santa Cruz

El terrible enfrentamiento se suscitó el pasado sábado, en medio del aniversario suscitado en el Barrio 8 de Septiembre, en Santa Cruz, donde supuestas barras bravas ocasionaron conflictos, y se enfrentaron con piedras y machetes.

En las imágenes se observa cómo los vecinos vivieron momentos de tensión y preocupación, ante el grave enfrentamiento de dos bandos, quienes sin temor se lanzaban piedras y portaban machetes para agredirse.

Según los vecinos este tipo de hechos son recurrentes y causan zozobra en el lugar, producto de los enfrentamientos una persona resultó herida le ocasionaron lesiones con el machete en el brazo y la costilla.

Piden a las autoridades incrementar la seguridad para evitar este tipo de hechos.

 

