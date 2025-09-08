El terrible enfrentamiento se suscitó el pasado sábado, en medio del aniversario suscitado en el Barrio 8 de Septiembre, en Santa Cruz, donde supuestas barras bravas ocasionaron conflictos, y se enfrentaron con piedras y machetes.

En las imágenes se observa cómo los vecinos vivieron momentos de tensión y preocupación, ante el grave enfrentamiento de dos bandos, quienes sin temor se lanzaban piedras y portaban machetes para agredirse.

Según los vecinos este tipo de hechos son recurrentes y causan zozobra en el lugar, producto de los enfrentamientos una persona resultó herida le ocasionaron lesiones con el machete en el brazo y la costilla.

Piden a las autoridades incrementar la seguridad para evitar este tipo de hechos.

