¡No aceptó la ruptura! Una adolescente terminó su relación y su expareja le cortó el rostro en Oruro

El menor de 17 años ingresó en la madrugada al domicilio de su expareja, y la atacó con un cuchillo de mesa, le cortó el rostro y diferentes partes del cuerpo, señala la Policía. 

Red Uno de Bolivia

01/09/2025 20:13

Foto: Red Uno
Oruro

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Jhenki Gómez, informó este lunes que, un menor de 17 años, le cortó el rostro a su expareja, después de que ella decidió terminar su relación.

Ambos involucrados en el hecho, tanto la víctima, como el agresor serían menores de edad y tenían una relación amorosa que ya llevaba tiempo deteriorada, por lo que la menor determinó acabar con la relación.

El 29 de agosto, el menor habría llamado a su expareja, y la amenazó, horas más tarde en la madrugada el adolescente logró ingresar hasta el domicilio de la víctima, y la atacó con un cuchillo de mesa.

“El varón ingresa específicamente a su dormitorio portando un cuchillo de mesa, reclama a su expareja en estado aparente de ebriedad, y asesta una serie de heridas punzocortantes a la altura del rostro y en diferentes partes del cuerpo”, afirmó Gómez.

La menor agredida, logró escapar del lugar y se aproximó a dependencias de la Felcv, por lo que la policía procedió a la captura del agresor. El menor fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, y determinaron su detención en el Centro de rehabilitación Renacer de la ciudad de Oruro.

La víctima se encuentra estable, fue dada de alta, afortunadamente las heridas no fueron profundas, pero recibe atención médica y psicológica.

 

