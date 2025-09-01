La menor Karla, se encontraba internada en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Santa Bárbara, quien resultó gravemente afectada tras sufrir un grave accidente junto a sus compañeros, cuando un micro que los transportaba se embarrancó, en la zona Alto Prosperina, en Sucre.

La menor fue sometida a intervenciones quirúrgicas, lamentablemente no resistió y este lunes llegó a perder la vida al promediar las 06:00 horas, según informaron médicos del hospital.

Según el reporte médico falleció por una falla multiorgánica. La menor presentaba un edema cerebral por un TEC grave.

El accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 27 de agosto en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, cuando un micro de servicio público se embarrancó, dejando al menos una persona fallecida y varios heridos.

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar para realizar labores de rescate y los trasladaron a un nosocomio, las imágenes sobre el hecho son desgarradoras.

