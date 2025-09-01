¡Terrible! Tres heridos tras choque de un vehículo contra un camión en la Radial 13

Un terrible hecho de tránsito se suscitó la noche del domingo en inmediaciones de la Radial 13, zona Colorada en Santa Cruz, donde un vehículo chocó contra una cisterna en la parte de atrás.

Según testigos del hecho aparentemente el conductor del vehículo que impactó contra la cisterna se habría dormido, producto del hecho tres personas resultaron heridas.

“Yo vi que impactó con fuerza al camión, se dio un golpe muy fuerte porque llegó a afectar al camión”, afirmó el testigo.

Según señalaron el chofer del vehículo que impactó contra el camión lo que buscaba era hacer la fila para cargar combustible, pero se habría presuntamente quedado dormido.

El vehículo protagonista del hecho, fue traslado en una grúa, los tres heridos fueron evacuados en ambulancias hasta un nosocomio.

