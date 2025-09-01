TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio accidente de tránsito Maltrato animal en Cochabamba

29ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Tres heridos tras choque de un vehículo contra un camión en la Radial 13

Según testigos del hecho aparentemente el conductor del vehículo que impactó contra la cisterna se habría dormido, producto del hecho tres personas resultaron heridas.

Jhovana Cahuasa

01/09/2025 8:16

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un terrible hecho de tránsito se suscitó la noche del domingo en inmediaciones de la Radial 13, zona Colorada en Santa Cruz, donde un vehículo chocó contra una cisterna en la parte de atrás.

Según testigos del hecho aparentemente el conductor del vehículo que impactó contra la cisterna se habría dormido, producto del hecho tres personas resultaron heridas.

“Yo vi que impactó con fuerza al camión, se dio un golpe muy fuerte porque llegó a afectar al camión”, afirmó el testigo.

Según señalaron el chofer del vehículo que impactó contra el camión lo que buscaba era hacer la fila para cargar combustible, pero se habría presuntamente quedado dormido.

El vehículo protagonista del hecho, fue traslado en una grúa, los tres heridos fueron evacuados en ambulancias hasta un nosocomio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD