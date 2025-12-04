TEMAS DE HOY:
Hombre sin vida Lurwyn Ledezma heridos en Colcapirhua

Policial

¡Pudieron matarlo! Pandilla "Panteras Negras Reyes" atacó a un joven y causa temor en Quillacollo

Un joven de 20 años fue apuñalado siete veces por miembros de la pandilla ‘Panteras Negras Reyes’ en Quillacollo. 

Ligia Portillo

04/12/2025 9:51

¡Pudieron matarlo! Pandilla "Panteras Negras Reyes" atacó a un joven y causa temor en Quillacollo. Foto: Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

La violencia de las pandillas sigue golpeando a los ciudadanos del municipio. Un joven de 20 años fue apuñalado siete veces por integrantes del grupo delictivo conocido como “Panteras Negras Reyes”, en un hecho ocurrido el 23 de noviembre en un local de la zona.

La madre de la víctima denunció el ataque y pidió a las autoridades que actúen para detener a los responsables. “Tengo miedo por la integridad de mi hijo, podrían matarlo. Ha recibido siete puñaladas… siete. Por eso pido justicia”, afirmó la mujer entre lágrimas.

El abogado de la familia, Jasmani Terán, señaló que los agresores permanecen libres y continúan generando temor en la población. “Hace aproximadamente 10 días ingresaron a un local y atacaron a un joven de 22 años, propinándole múltiples puñaladas, incluyendo una cerca del rostro que le desfiguró la cara. Estos delincuentes siguen operando con impunidad en Quillacollo”, indicó.

El caso ha encendido la alarma entre vecinos y comerciantes, quienes denuncian que la pandilla siembra miedo y afecta la tranquilidad del municipio. La policía aún no ha logrado capturar a los responsables.

 

 

