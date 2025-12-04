Cochabamba: Hallan a un hombre sin vida en la calle Uruguay; la Felcc investiga las causas

Una intensa movilización policial se registró anoche en la intersección de las calles Uruguay y San Martín, en pleno centro de Cochabamba, luego de que transeúntes alertaran que una persona había perdido la vida de manera repentina en la vía pública.

Efectivos de la división Homicidios llegaron de inmediato al lugar y realizaron el trabajo de campo correspondiente para recoger los primeros indicios. Tras confirmar el deceso, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se le practicará la autopsia de ley para establecer la causa exacta de la muerte.

Según los primeros relatos, la víctima se encontraba caminando cuando, súbitamente, cayó al suelo sin reacción alguna. La situación generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya inició las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar si la muerte fue consecuencia de un paro súbito, un hecho violento o alguna otra circunstancia que deba ser verificada.

Las autoridades aguardan el informe oficial del IDIF para avanzar con las pesquisas.

