Este domingo, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, se reunió con el Gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el encuentro se dio en el domicilio de la autoridad cruceña.

El propósito era abordar los avances en el estadio Tahuichi Aguilera, con miras a la realización de la final de la Copa Sudamericana, que se disputará en el departamento de Santa Cruz.

“Vamos a tener una reunión formal donde vamos a presentar todo el informe de la situación sobre la final y como está el estadio. Transmitiremos nuestra preocupación, sin embargo, consideramos que estamos a tiempo de ponernos las pilas y trabajar doble turno, para disfrutar Dios mediante la final”, manifestó Costa.

Según el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, la fecha y la hora para la próxima reunión formal será determinada en los próximos días, y se realizará en la casa de Gobierno.

“El gobernador está tranquilo, muy identificado con el deporte, con el fútbol y sobre todo con el proyecto de la final de la Sudamericana”, afirmó Costa.

