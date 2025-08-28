Conoce las fases y fechas de partidos dentro del calendario de la Champions League 2025-2026

Todo está listo para la edición 2025-2026 de la Champions League, que por segundo año consecutivo se disputará en medio de un nuevo formato, dejando de lado la tradicional fase de grupos.

Esta nueva edición viene con ajustes en el calendario, especialmente el día de la final. Estas son las fechas y fases de grupos que debes conocer para seguir a tus equipos favoritos.

Primera fase

Los 36 equipos participantes juegan ocho partidos en la fase de liga.

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre de 2025.

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Play-offs de fase eliminatoria

Los mejores ocho equipos clasificados avanzarán a octavos de final, y los siguientes 16 (puestos 9-24), tendrán que jugar un repechaje para avanzar. Los eliminados serán del puesto 25 al 36.

Estos partidos de “play-offs”, a diferencia de la primera fase, se jugarán a ida y vuelta teniendo como cabezas de serie a los que finalicen entre el puesto 9 y 16, enfrentando por sorteo a los que estén ubicados entre el 17 y el 24.

Sorteo: 30 de enero de 2026.

Fechas: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.

Octavos de final

Ya con los 16 equipos definidos se disputarán los octavos de final, que, de nuevo, tendrán llaves de ida y vuelta, tras un sorteo que definirá los cruces.

Sorteo: 27 de febrero de 2026.

Fechas de partidos: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

Cuartos de final

Fechas de partidos: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales

Fechas de partidos: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final

La gran final de la edición 2025-2026 será en Budapest, Hungría, con el Puskás Arena como gran escenario por primera vez en su historia. El estadio fue sede de la final de la Europa League de 2023.

