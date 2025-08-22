TEMAS DE HOY:
periodista agredida Agresión a mujer Delincuencia

25ºC Santa Cruz de la Sierra

-4ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Todo definido! Bolívar se enfrentará Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Sudamericana

El equipo brasileño se llevó la victoria frente a Godoy Cruz de Argentina, y se convierte en el próximo rival de Bolívar.

Jhovana Cahuasa

22/08/2025 6:32

Foto: Conmebol
Bolivia

Escuchar esta nota

Este jueves se llevó a cabo el partido entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz, donde el equipo brasileño se llevó la victoria por 0-1.

Un solitario gol de Natanael en el minuto 48 con un extraordinario remate cruzado le permitió al equipo dirigido por Cuca ratificar la diferencia y consolidar su victoria.

Recordemos que, en el partido de ida, jugado en Brasil, el conjunto carioca se impuso 2-1 con goles de Tomás Cuello y Hulk, mientras que Santino Andino descontó para el equipo argentino, por lo que tienen un global de 3-1.

Con este resultado Atlético Mineiro se metió de lleno en los cuartos de final de la Sudamericana, y se convirtió en rival del Club Bolívar.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD