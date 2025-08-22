¡Todo definido! Bolívar se enfrentará Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Sudamericana

El equipo brasileño se llevó la victoria frente a Godoy Cruz de Argentina, y se convierte en el próximo rival de Bolívar.
22/08/2025 6:32
Este jueves se llevó a cabo el partido entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz, donde el equipo brasileño se llevó la victoria por 0-1.
Un solitario gol de Natanael en el minuto 48 con un extraordinario remate cruzado le permitió al equipo dirigido por Cuca ratificar la diferencia y consolidar su victoria.
Recordemos que, en el partido de ida, jugado en Brasil, el conjunto carioca se impuso 2-1 con goles de Tomás Cuello y Hulk, mientras que Santino Andino descontó para el equipo argentino, por lo que tienen un global de 3-1.
Con este resultado Atlético Mineiro se metió de lleno en los cuartos de final de la Sudamericana, y se convirtió en rival del Club Bolívar.
