Camacho sobre el estadio: “Vamos a hacer todo lo posible dentro de los plazos”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió este miércoles al estado actual del estadio Ramón Tahuichi Aguilera y dijo que pese a los retrasos se trabajará para llegar a tiempo para la final de la Copa Sudamericana. En entrevista con El Mañanero, aseguró que su gestión está comprometida a avanzar “todo lo posible dentro de los plazos establecidos”.

“La preocupación del presidente de la federación es porque ya debería haber un avance de más del 50%, y solo hay un 26%”, explicó Camacho. Añadió que, debido a este incumplimiento, la Conmebol retuvo parte de los recursos destinados al proyecto. Sin embargo, para no frenar la iniciativa, el organismo sudamericano está dispuesto a reducir sus estándares técnicos al mínimo requerido, lo que permitiría continuar con la construcción dentro de un nuevo marco de exigencias más flexibles.

“Hay un monto que la Conmebol retuvo y no entregó a la Gobernación por el incumplimiento, pero con esos recursos van a bajar los estándares mínimos para que alcance y podamos dejar el estadio de la forma más adecuada”, afirmó. Camacho reiteró que se hará lo posible por cumplir con el compromiso asumido.

Incendios y salud, otros temas urgentes

Además del tema del estadio, el gobernador se refirió a otras dos preocupaciones urgentes en el departamento: los incendios forestales y la crisis en salud.

Aseguró que en su anterior gestión enfrentaron 500 mil hectáreas quemadas con un presupuesto reducido, mientras que bajo la administración del vicegobernador Mario Aguilera, el número se disparó a casi 10 millones de hectáreas.

Anunció que este fin de semana viajará a la Chiquitania, la región más afectada por los incendios, y destacó que ya se han retomado contactos con organismos internacionales para gestionar apoyo.

En cuanto al sistema de salud, informó que pidió al nuevo secretario del área reunirse con el sector médico para conocer la situación real. “Tengo entendido que uno de los reclamos no es competencia de la Gobernación sino del Gobierno central, y recuerdo haberlo visto desde mi celda cuando el sector exigía que la Gobernación los apoye”, señaló.

Mira la programación en Red Uno Play