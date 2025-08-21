Imágenes sensibles: El impactante momento en que un hincha de Universidad de Chile cae al vacío

Un terrible caos se desató en medio del encuentro disputado este miércoles por la noche entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, por octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputaba en el estadio de la Avellaneda conocido como Libertadores de América de Buenos Aires, donde se pudo observar a hinchas de Universidad de Chile lanzando objetos contra los hinchas locales.

Medios locales reportaron que hubo incluso la detonación de una bomba aturdidora, varias imágenes compartidas en redes sociales muestran las escenas de terror que se vivió en medio del partido.

Uno de los videos causó conmoción donde se observaría como un hincha de Universidad de Chile caería al vacío, el mismo se encontraba en la tribuna alta del estadio.

A través de un comunicado, CONMEBOL informó que el partido entre Independiente y la U de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue "cancelado" y no "suspendido". El segundo término se usó en otros casos, mientras que el primero es menos común.

Varios aficionados resultaron heridos y las imágenes muestran a seguidores sangrando por la cabeza.

