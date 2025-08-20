Sigue el minuto a minuto: Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana

Con el apoyo de su hinchada Bolívar se enfrenta este miércoles por el partido de vuelta frente a Cienciano, en Cusco por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
20/08/2025 17:58
Bolívar está listo y tiene el propósito de avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, hoy miércoles 20 de agosto se enfrenta a Cienciano del Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
