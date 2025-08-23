TEMAS DE HOY:
Estadio del ’Rojo’ clausurado: confirman primer castigo a Independiente tras enfrentamientos ante La U. de Chile

Tras los violentos enfrentamientos entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, determinan clausurar el estadio de Avellaneda, como la primera sanción al equipo local.

Red Uno de Bolivia

22/08/2025 21:38

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Graves incidentes se suscitaron este miércoles por la noche, en medio del partido de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana, realizado en el estadio de Avellaneda en Argentina, donde Independiente se enfrentaba a la Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana.

La barra brava de los visitantes había provocado destrozos, presuntamente arrojando bombas de estruendo y proyectiles a las bandejas inferiores.

Posteriormente fue la barra disidente local que irrumpió en el sector del adversario que se encontraba en un sector de la Tribuna Sur Alta, y se registraron graves enfrentamientos, donde incluso varias personas terminaron ensangrentadas y con lesiones.

En ese contexto, el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, fue clausurado por orden del gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de los graves desmanes ocurridos en el encuentro por la Copa Sudamericana.

La medida fue anunciada este viernes por Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, quien explicó que el cierre se dispuso a pedido del fiscal.

“El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, afirmó Alonso.

 

