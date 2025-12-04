“Todo está caro”: Amas de casa en Santa Cruz no hallan menudos de res y denuncian alza de precios

Los mercados de Santa Cruz amanecieron este jueves sin menudos de res por un paro de comerciantes que denuncian incrementos mayoristas, una situación que afecta a cientos de familias que dependen de este alimento por su bajo costo.

La demanda de las amas de casa se volvió evidente desde las primeras horas. Muchas recorrieron varios mercados sin hallar hígado ni panza, productos esenciales en la cocina diaria.

“Hoy precisamente estoy buscando hígado, pero no hay en todo el mercado”, comentó una compradora mientras revisaba sin éxito distintos puestos.

Los precios muestran una variación marcada. La panza, antes situada entre 22 y 25 bolivianos por kilo, ahora llega hasta 30 o incluso supera los 35 bolivianos, según relatan las consumidoras en sus recorridos.

“Está caro. Ahorita estoy comprando carne para guardarla, porque la próxima semana seguro estará peor”, afirmó otra vecina. Para muchas familias, el cambio repentino altera la planificación de gastos.

Comerciantes responsabilizan a los intermediarios por el aumento. Sostienen que el producto pasa por demasiadas manos y exigen compras directas a frigoríficos para evitar nuevos saltos de precio.

“Eso es lo malo, que pasa de mano en mano”, reclamó una señora que pidió mayor transparencia en la cadena de comercialización. El malestar crece entre quienes ya no pueden costear alternativas.

El impacto económico es evidente. “Hay veces que no se puede comprar porque todo está caro”, lamentó una mujer que había optado por el menudo como sustituto ante el encarecimiento sostenido de la carne.

Una de las afectadas recordó que hace pocos días adquirió panza a 35 bolivianos el kilo. “Antes compraba a 22. Yo pediría a las autoridades que vean esto y que bajen un poco. Muchas personas ya no pueden comer carne ni siquiera menudo”, dijo con preocupación.

Algunas hicieron un llamado directo al Gobierno. “Habemos personas que no tenemos para comprar carne. Siempre optamos por comprar menudo. Entonces, por favor, así como el presidente está arreglando problemas, que solucione el de la carne”, sostuvo una ciudadana.

Los comerciantes del sector, por su parte, compartieron gráficos que muestran que el precio mayorista del menudo por res habría subido de 250 a 700 bolivianos, afirmando que el alza no tiene sustento y que perjudica tanto a vendedores como compradores.

Mientras continúa el paro y la escasez, las amas de casa esperan que las autoridades intervengan y que los precios se estabilicen para poder volver a llevar a sus hogares uno de los insumos más tradicionales de la cocina popular.

Mira la programación en Red Uno Play