La final Sudamericana no se jugará en Santa Cruz: ¿cuánto será la pérdida económica?

Santa Cruz ya no será sede única de la final de la Copa Sudamericana y, según estimaciones de la Gobernación, el departamento dejará de percibir un impacto económico de aproximadamente $us 40 millones.

“El estudio aproximado es que este evento tendría un impacto de $us 40 millones en toda la cadena de valor; esto es representativo, más en un momento en que nuestra economía se encuentra golpeada”, afirmó José Luis Gómez, secretario de Gestión Institucional de la Gobernación.

Además del impacto económico, la autoridad subrayó que también hay una afectación a la imagen del departamento. En ese marco, explicó que las obras en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera continuarán por etapas, aunque sin un cronograma definitivo.

“Se tendrá que rehacer el cronograma, arriesgar y poner una fecha en este momento sería irresponsable, sin embargo, se realizará en un mediano plazo”, sostuvo Gómez.

Por su parte, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó que los desembolsos comprometidos seguirán en marcha.

“Vamos a postular al estadio Ramón Tahuichi Aguilera para que la ciudad de Santa Cruz sea organizador y sede de la Final Única Sudamericana en 2027”, anunció.

