Se postuló al Tahuichi para la final de la Copa Sudamericana 2027, dijo Fernando Costa

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, confirmó este jueves en conferencia de prensa que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera fue postulado para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027.

“Hemos postulado de manera inmediata para que el Tahuichi pueda cobijar la final única de la Conmebol Sudamericana 2027. Ya tengo llamadas de cinco presidentes de Conmebol dándome su apoyo, así que nos faltan cuatro votos más”, expresó Costa.

Lo dicho por Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) , es ratificado por el comunicado de la Conmebol, quien expresa lo siguiente:

"Es muy importante aclarar que la Conmebol continuará con las inversiones y mejoras en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de cara a próximos torneos. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha expresado ya su interés en albergar la final de la Sudamericana 2027".

El titular de la FBF también destacó que la Conmebol ratificó el respaldo a la continuidad de las refacciones del estadio cruceño, con el objetivo de que cumpla con todos los estándares internacionales para eventos de gran magnitud.

Cabe recordar que la Conmebol oficializó horas antes que la final de la Copa Sudamericana 2025 no se disputará en Santa Cruz, sino en Asunción, Paraguay, el próximo 22 de noviembre, debido a los retrasos en las obras del Tahuichi.

