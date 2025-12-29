La noche del domingo, una discusión familiar llamó la atención de los vecinos del barrio San Luis, quienes denunciaron el hecho ante la policía tras presenciar agresiones hacia una menor de edad.

“Ellos estaban peleando y la señora, en primer lugar, le pegó a su hija, le dio un manazo y hasta le tiró cerveza en la cara. Después, empezó a agredir al hombre”, explicó una testigo.

La testigo agregó que inicialmente creyeron que el hombre estaba agrediendo a la mujer, pero luego la situación se aclaró. “Ella se colgó de la movilidad y el vehículo la arrastró aproximadamente una cuadra. La niña comenzó a llorar y en el suelo encontramos un estilete tirado”, señaló.

Según la versión de la testigo, ambos adultos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de la pelea. Ante la gravedad de los hechos, la policía intervino y arrestó a los dos involucrados, dejando su vehículo estacionado en la vía pública.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar la protección de la menor involucrada.

