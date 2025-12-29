Santa Cruz de la Sierra amaneció este martes con una temperatura de 23 grados centígrados. Durante la madrugada, la mínima registrada fue de 22 grados, mientras que los vientos soplaron desde el suroeste a una velocidad aproximada de 28 kilómetros por hora.

Para el transcurso de la tarde, se prevé un cielo parcialmente cubierto, con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 27. Los vientos incrementarán su intensidad, llegando desde el noroeste a velocidades de hasta 51 kilómetros por hora.

En horas de la noche, el clima será más estable, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados, y vientos más tranquilos del noroeste a 25 kilómetros por hora.

Clima para martes, miércoles y jueves

En cuanto al pronóstico para el día martes se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, con una máxima de 31 grados y una mínima de 23, y vientos del noroeste a 27 kilómetros por hora.

Para el miércoles se anticipa un escenario similar, aunque con probabilidades de lluvia, temperaturas que alcanzarán los 32 grados y vientos de 22 kilómetros por hora.

El jueves, el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 32 grados, mínima de 24 y vientos del noroeste a 23 kilómetros por hora.

