Rescatan a un perro encerrado en un vehículo en La Paz: Dueño enfrentará sanciones bajo la Ley 700

Un nuevo caso de negligencia animal movilizó este domingo al personal de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) en La Paz, que procedió al rescate de un canino de raza Collie que se encontraba atrapado en el interior de un automóvil estacionado, bajo condiciones que presuntamente ponían en riesgo su vida.

La acción policial se dio tras las denuncias de vecinos que notaron el agotamiento del animal dentro del motorizado, el cual se encontraba completamente cerrado. Al llegar al lugar, los efectivos lograron liberar a la mascota, que presentaba signos de estrés por calor y falta de ventilación.

El propietario del vehículo y de la mascota, al ser interceptado, intentó justificar la situación indicando que solo había dejado al animal "por unos momentos" mientras realizaba unas gestiones. Sin embargo, las autoridades recordaron que, ante las temperaturas actuales, el interior de un auto puede convertirse en una "trampa mortal" en cuestión de minutos.

El ciudadano fue notificado y ahora deberá enfrentar sanciones contempladas en la Ley 700 "Para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato".

El propietario podría tener sanciones, multas económicas y, dependiendo de la gravedad o reincidencia. Las autoridades recomiendan que toda persona poseedora de un animal tiene el deber de garantizarle un ambiente adecuado, alimentación y protección contra el sufrimiento.

Desde la unidad policial se instó a la población a no dejar bajo ninguna circunstancia a mascotas dentro de vehículos cerrados.

Mira la programación en Red Uno Play