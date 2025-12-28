¿Usted ya adquirió su SOAT? El 1 de enero de 2026 inician los controles a nivel nacional

El tiempo se agota para los propietarios de vehículos. La empresa estatal Univida, encargada de la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), recordó este domingo a la población que el plazo para adquirir la roseta 2026 vence este 31 de diciembre.

A partir del primer día 1 de enero, la Policía Boliviana iniciará operativos de control en puntos estratégicos y trancas, ya que ningún motorizado podrá circular por territorio nacional sin este requisito legal.

Según un responsable de la comercialización del SOAT de Univida, en La Paz, la importancia del SOAT no es solo administrativa, sino social. Según informó el seguro garantiza atención inmediata en caso de siniestros viales:

Gastos médicos: Cobertura de hasta Bs 24.000 por cada persona afectada.

Indemnización por fallecimiento o invalidez: Un pago de Bs 22.000 (adicionales a los gastos médicos iniciales si fuera el caso).

"Este seguro es fundamental porque brinda una red de protección económica para las víctimas de accidentes, asegurando que reciban la atención médica necesaria de forma oportuna", destacó el funcionario de la aseguradora.

