El Alto: Preocupan altos índices de adolescentes reportados como desaparecidos y con reincidencia

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto informó que 10 adolescentes reportados como desaparecidos en días recientes fueron encontrados, aunque cuatro de los casos asumidos por la institución corresponden a menores reincidentes que habrían abandonado sus hogares por conflictos familiares y falta de control parental.

El director de la Defensoría, Christian Chipana, confirmó la reaparición de los adolescentes y señaló que varios de ellos escaparon voluntariamente.

“Hay que informar a la población que estos cuatro que hemos asumido han aparecido, toda vez que son reincidentes y pues los mismos salen del hogar por falta de cuidado de los padres”, manifestó.

De acuerdo con el informe institucional, algunos de los adolescentes fueron hallados en las calles, donde estarían adoptando conductas inapropiadas e ncluso delictivas, presuntamente influenciadas por terceros.

Según el informe, los adolescentes estaban en las calles, incluso adoptando acciones delictivas enseñadas por delincuentes”, precisó Chipana.

El director también se refirió al caso de un joven de 17 años con antecedentes de malas compañías.

Ante esta situación, la Defensoría exhortó a los padres de familia a fortalecer la comunicación, el control y la protección hacia sus hijos. Chipana recordó que la normativa establece responsabilidades claras para los progenitores.

“De la falta de cuidado y protección que deben ejercer los progenitores en tema de salud, tema de educación, tema de alimentación, etcétera, pues tienen sanciones, ya sea pueden ser con montos económicos, trabajos comunitarios u otra que disponga la autoridad competente”, advirtió.

Por su parte, la psicóloga Lilian Lupaca explicó que existen señales de alerta que pueden advertir sobre problemas conductuales en adolescentes, entre ellas el rechazo a la escuela y al entorno familiar.

“Se podría mencionar sus rechazos a la escuela, a la familia, sus gustos, disgustos. Sin embargo, cabe recalcar que la familia tiene que darle espacios deportivos. Un menor de edad ocupado no tiene cabeza para pensar en otras cosas”, sostuvo.

La especialista alertó que, sin acompañamiento adecuado, los adolescentes pueden verse atraídos por grupos que normalizan conductas de riesgo.

Desde la Defensoría reiteraron que continuarán realizando seguimiento a los casos identificados y coordinando acciones preventivas con las familias y unidades educativas, a fin de evitar nuevas ausencias y reducir factores de riesgo en la población adolescente de la urbe alteña.

