Estos son los requisitos que deben presentar los mototaxistas para la indemnización de daños causados por la gasolina

YPFB, la ANH y el sector de mototaxistas formalizaron un acuerdo técnico en Santa Cruz para proceder con la indemnización de vehículos afectados. El documento establece la creación de un "Formulario de Registro de Afectación" como el mecanismo oficial para canalizar los reclamos.

Para acceder al beneficio, los propietarios deben presentar obligatoriamente el RUAT o un documento de transferencia que acredite la propiedad del motorizado. De forma excepcional, quienes no posean estos documentos podrán entregar una certificación de afiliación emitida por su federación correspondiente.

La lista de requisitos incluye la presentación del SOAT vigente y una declaración jurada que no requiere firma de abogado ni notario. Asimismo, los afectados deben proporcionar sus datos bancarios y los recibos de las reparaciones realizadas en talleres mecánicos si el arreglo ya fue efectuado.

El proceso clasifica los daños en tres niveles técnicos que abarcan desde la reparación de culata hasta el arreglo del motor completo. Estos registros y montos finales estarán sujetos a una verificación técnica estricta mediante un peritaje especializado para validar cada caso.

YPFB se comprometió a agilizar todas las gestiones ante la compañía de seguros para concretar los pagos de manera oportuna. Las partes volverán a reunirse el próximo jueves 19 de febrero para evaluar los controles de calidad aplicados a la gasolina.

Requisitos para indemnización a mototaxistas:

RUAT para demostrar la propiedad o Documento de transferencia. Certificación otorgada por la Federación sobre su afiliación y custodia (solo si no se cuenta con el requisito 1). SOAT. Número de Cuenta bancaria / Billetera Móvil. Nombre del Banco o a nombre de quien sale el Cheque. Número de celular del afectado. Nombre de la Federación. Taller o mecánico que reparó el automotor (si aplica). Recibos o Facturas de la reparación (si se cuenta con ellos). Categoría de daños: A) Daños Leves, B) Daños Graves o C) Daños Gravísimos. Declaración Jurada no notariada ni con firma de abogacía. Carnet de Identidad del afectado.

