"No nos vean como sospechosos": Hijo de la mujer hallada en un freezer rompe el silencio

Continúan las investigaciones por el caso de Roxana R. V., de 31 años, la mujer que fue hallada sin vida al interior de un freezer en la ciudad de Santa Cruz. Mientras el proceso avanza, sus hijos rompieron el silencio, visiblemente afectados, para exigir justicia y descartar cualquier vinculación con el crimen.

Uno de ellos relató el impacto que tuvo la difusión del caso en redes sociales, donde fueron señalados injustamente como sospechosos.

“Esta fue una terrible noticia, en especial para mis hijos, porque vimos en redes todo lo que se habló sobre nosotros, tildándonos como los principales sospechosos. Yo estaba con mi hijo de seis añitos cuando me llaman y me dicen que posiblemente sea su mamita la de los videos que circulaban”, expresó.

Los familiares aseguraron que no recibieron amenazas previas y que la última vez que vieron a Roxana con vida fue el 24 de diciembre. Según el testimonio, la víctima había mencionado que saldría a compartir con amigas, sin embargo, finalmente permaneció en casa con sus otros hijos.

“Yo fui a recoger a mi hijo a las 7:30 de la noche. Ella dijo que saldría, pero no lo hizo. Al día siguiente, alrededor de las cinco de la mañana, recién salió y ya no volvió”, añadió.

Los hijos también descartaron que su madre tuviera deudas económicas y reconocieron que atravesó problemas legales por microtráfico en el mes de mayo, aunque aseguraron que el caso fue aclarado. “Se demostró que ella no tenía que ver en eso y por eso salió rápido”, señalaron.

En medio del dolor, el otro hijo de la víctima pidió entre lágrimas que se esclarezca el crimen y rechazó cualquier acusación en su contra. “No me vean como sospechoso, yo no fui quien asesinó a mi mamá”, dijo.

Por este hecho, dos personas se encuentran aprehendidas: el hermano de la víctima y el dueño del inmueble donde se presume ocurrió el crimen. Los hijos consideran que el propietario del lugar es una pieza clave en la investigación.

“El dueño de la casa es ficha clave para descubrir todo esto, porque él ha visto quién entró y salió”, afirmaron.

La audiencia de medidas cautelares de los dos aprehendidos está prevista para este lunes, mientras la familia insiste en que el caso no quede impune y se sancione a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play