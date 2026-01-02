Videos y testimonios: Las pruebas con las que la esposa del hermano de Roxana busca demostrar su inocencia

Tras la captura en la ciudad de El Alto del autor confeso del asesinato de Roxana Rivero Viveros —encontrada sin vida dentro de un freezer en el Plan 3000—, la esposa del hermano de la víctima habló en Que No Me Pierda de los argumentos y pruebas que, según ella, demuestran que su esposo fue implicado injustamente.

A pesar de que el hermano de la víctima se encuentra actualmente recluido en el penal de Palmasola, la detención del sospechoso principal dio un giro al caso. La esposa del detenido sostiene que la fiscalía y la policía cuentan con material audiovisual que lo libera de toda responsabilidad.

La coartada de las cámaras de seguridad

La base de la defensa de la familia radica en la ubicación del acusado al momento del crimen. La esposa afirma que es imposible que él estuviera en la escena del hecho ayudando a mover el cuerpo o el congelador, como sugieren las investigaciones iniciales.

“Yo tengo los videos de cuando él está conmigo justamente a la misma hora que supuestamente él está con el freezer”, sentenció la mujer, quien además instó a las autoridades a realizar peritajes científicos: “Yo creo que la policía tiene huellas en el freezer porque según él (el asesino), dice que mi esposo ayudó a levantar el freezer. Entonces hay huellas, yo creo que la policía hace todo ese trabajo”.

Desmintiendo el móvil del microtráfico

Sobre las declaraciones del autor confeso, quien intentó vincular el crimen con el tráfico de sustancias controladas, la esposa fue tajante al señalar que se trata de una calumnia para dañar la imagen de su pareja.

“Eso es totalmente falso porque yo tengo pruebas de que mi esposo estaba conmigo el día que sucedió todo eso. Él habla de que compartieron bebidas alcohólicas y demás cosas, pero eso es mentira porque yo he presentado pruebas”, afirmó. Asimismo, destacó la falta de relación con el asesino: “A él yo no lo conocía, y mi esposo tampoco. No teníamos contacto ni nada con él, porque no lo conocemos”.

Un pedido de libertad inmediata

Con el autor material ya bajo custodia policial, la familia espera que el Ministerio Público acelere los pasos para liberar al hermano de Roxana, asegurando que su permanencia en prisión es un error que afecta a niños pequeños.

“La policía tiene los videos cuando llegan a esa casa, cuando dicen que él va y compra el freezer y todo eso. La policía tiene que investigar bien... Mi esposo trabaja, él es pintor, es contratista, tiene buen trabajo y no tiene nada que ver con lo que se menciona”.

Finalmente, la mujer pidió que todo el peso de la ley recaiga sobre el verdadero responsable: “Que se haga justicia y que el asesino de mi cuñada pague, que le den 30 años, la pena máxima para ese hombre”.

Mira la programación en Red Uno Play