Mujer encontrada en un freezer: Tras identificar al verdadero autor, piden liberar al hermano de Roxana

La esposa del hermano de Roxana Rivero Viveros, hallada sin vida el viernes 26 de diciembre en el barrio Jardines del Sur, zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz de la Sierra, pidió justicia y la liberación de su esposo, quien fue enviado preventivamente al Penal de Palmasola.

En declaraciones a medios locales, la mujer aseguró que su pareja no tiene relación alguna con los hechos y que cuenta con pruebas que acreditan su inocencia. “Yo tengo pruebas de que él estuvo conmigo ese día, compartiendo bebidas alcohólicas en mi casa. Hay testigos, videos y cámaras que pueden demostrarlo”, afirmó.

También solicitó medidas de seguridad para su familia. “Así como le hicieron daño a mi cuñada, nos pueden hacer lo mismo a nosotros. Pido seguridad para mi esposo porque está detenido injustamente”, expresó.

La mujer aseguró que su esposo permanece tranquilo en la detención, confiando en que la justicia reconocerá su inocencia. “Él sabe que no ha hecho nada, y las personas que lo conocen saben que con su hermana no tenían problemas para llegar a ese extremo. Ellos se cuidaban mutuamente”, señaló.

Sobre el presunto autor del crimen, recientemente identificado y presentado por las autoridades, la esposa indicó que no lo conoce personalmente, aunque sí sabía que estaba vinculado a la víctima. Añadió que la fallecida ya había mostrado signos de violencia en ocasiones anteriores, pero nunca denunció los hechos.

Las investigaciones continúan mientras familiares de la víctima y del detenido esperan que se haga justicia y se garantice la seguridad de todos los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play