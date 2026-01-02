Familiares de Roxana Rivero exigen investigar al servicio de transporte y rastrear la compra del freezer

El caso de la mujer hallada sin vida dentro de un congelador en el Plan 3000 entra en una fase de fuertes cuestionamientos hacia la investigación. Los familiares de Roxana Rivero aseguraron que el hermano de la víctima, quien actualmente guarda detención preventiva en Palmasola, es inocente y que existen pruebas tecnológicas que lo demuestran.

"No puede estar en dos lugares al mismo tiempo"

La esposa del detenido fue enfática al señalar que cuenta con material audiovisual que respalda la coartada de su marido. “Yo he presentado evidencia de que él estaba conmigo y con mi bebé en el momento que dicen que ocurrió el hecho. He presentado video de la misma hora porque él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo”, afirmó, lamentando que la policía lo enviara a prisión pese a estas pruebas.

La mujer también solicitó peritajes científicos en la escena del crimen para descartar la participación de su esposo. “En el freezer quedan las huellas; yo quiero que la policía las revise porque sé que las de mi esposo no están ahí. Yo estoy segura y tengo fe en Dios que se va a demostrar su inocencia”, recalcó, añadiendo que su pareja es un contratista pintor con una trayectoria laboral intachable.

Exigen investigar al transporte y el origen del freezer

Un punto clave en las nuevas declaraciones fue la exigencia de investigar a quienes realizaron el traslado del electrodoméstico. La tía de la víctima cuestionó que los responsables del transporte no estén bajo custodia.

“¿Cómo puede ser que los encargados del transporte estén libres si ellos saben quiénes fueron los que lo contrataron? Quiero que los investiguen bien, porque cómo los van a liberar si ellos estaban llevando a una muerta ya en ese freezer”, manifestó la tía con indignación.

Por su parte, la esposa del detenido pidió rastrear el origen de la solicitud del servicio: “Que investiguen a la aplicación de transporte y que el conductor diga quién lo contrató realmente. Que se muestren las pruebas de quién fue el que llamó para que traigan la camioneta”. Asimismo, instaron a la policía a localizar el lugar donde fue comprado el congelador para revisar las cámaras de seguridad del negocio.

Demandas específicas de la familia:

Peritaje de huellas: Verificar las impresiones dactilares en el congelador para confirmar que el hermano de la víctima no lo manipuló.

Rastreo de llamadas: Identificar al titular de la línea telefónica que contrató el servicio de transporte de carga.

Cámaras de comercio: Ubicar el local donde se adquirió el freezer y revisar los videos para identificar al comprador.

Desmentido de móvil: La familia rechaza tajantemente la versión de microtráfico, asegurando que el autor confeso busca culpar a terceros para aminorar su responsabilidad.

“Mi esposo no tiene ningún vínculo con el otro detenido, no lo conoce. No tiene sentido que lo culpe a él. Yo pido que la policía investigue bien y se den cuenta del error que han cometido”, concluyó la esposa.

