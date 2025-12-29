¡Todo listo para recibir el año 2026! ¿Cuáles son las cábalas que usted tiene en la noche de Año Nuevo?

A solo días de despedir el 2025, el ambiente festivo ya se siente con fuerza en las principales ciudades del país. Entre el bullicio de los mercados y el colorido de los puestos callejeros, las tradiciones bolivianas cobran protagonismo. Desde las doce uvas hasta la elección minuciosa del color de la ropa interior, la población prepara sus mejores rituales para recibir el 2026 con esperanza, manteniendo vivas las costumbres que prometen mejorar la suerte y la economía del hogar.

En las ferias populares de La Paz y Cochabamba, la ropa interior de colores es la mercancía más buscada. Según las "caseritas", la demanda se concentra en dos tonos específicos que nunca pasan de moda: el amarillo, para atraer dinero y abundancia, y el rojo, para quienes buscan consolidar el amor en el nuevo año.

"La gente siempre lleva el amarillo para que no falte la platita y el rojo para el corazón. Este año han llegado modelos variados y los precios están muy accesibles, desde los 12 bolivianos hasta los 30 para los más finos", comentó una comerciante.

Otra tradición inamovible es el consumo de las 12 uvas justo a la medianoche. A pesar de la compleja situación económica, los comerciantes han hecho un esfuerzo por traer el producto desde Tarija para asegurar el abastecimiento en el mercado paceño.

Actualmente, la libra de uva tarijeña se comercializa a un precio promedio de 10 bolivianos. Las familias suelen preparar platos individuales con 12 uvas por persona, pidiendo un deseo por cada mes del año que inicia mientras suenan las doce campanadas.

Aunque el bolsillo de los bolivianos ha sentido la presión económica este año, las cábalas representan una forma de resistencia y optimismo. Para muchos, subir las gradas con una maleta, contar dinero a medianoche o simplemente compartir la cena familiar son gestos que refuerzan la unidad y el deseo de un 2026 más estable y próspero para todo el país.

