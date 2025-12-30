Conozca por qué se come la carne de cerdo en Año Nuevo

Sumaya Prado, viceministra de Gastronomía, en contacto con la Red Uno, dio a conocer la importancia que tiene la carne de cerdo en las fiestas de fin de año, pues, aparte de ser una de las más consumidas a nivel mundial, en Bolivia tiene un significado de prosperidad y buena fortuna.

En este sentido, la autoridad mencionó que para nuestro país los platos más requeridos y populares para estas fiestas de fin de año son el lechón, el fricasé en el occidente y la patasca en el oriente; así también, recordó que nuestra gastronomía es netamente mestiza, incluso el cerdo que es de origen europeo, y que fueron adaptados con productos locales.

No existe una receta única para la elaboración de estos platos porque cada familia cuenta con sus secretos al momento de la preparación. “Yo no me animo a dar una receta porque depende de cada familia; si me preguntan cuál es el mejor lechón, me van a responder el de mi mamá o el de mi abuelita porque cada uno tiene sus secretos, sus trucos, sus pociones mágicas para preparar estos platos”.

Prado adelantó que para el 2026 se están preparando eventos por departamento para incentivar el consumo y resaltar la gastronomía de cada departamento: por ejemplo, en Oruro se están capacitando a 25 restaurantes que se encuentran en proceso de certificación y se encuentran dentro del recorrido de la entrada del carnaval.

Finalmente, la autoridad emitió un mensaje de que en estas fiestas de fin de año exista un compartimiento con la familia, siempre con mesura y cautela, sin cometer excesos.

