Inter Miami confirmó su gira de pretemporada por Sudamérica, un movimiento estratégico de cara a la temporada 2026 y con la Copa del Mundo en el horizonte. La expedición rosa, liderada por Lionel Messi, enfrentará a tres históricos del continente: Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil.

El recorrido comenzará el 24 de enero en Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, donde el club estadounidense se medirá con Alianza Lima, el equipo peruano con más títulos nacionales. Una semana después, el 31 de enero, el Inter viajará a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, el club colombiano con 18 campeonatos locales y dos Libertadores. La gira cerrará el 7 de febrero en Guayaquil, cuando el conjunto se enfrente a Barcelona, el equipo más laureado de Ecuador, en el Monumental Banco Pichincha.

Estos amistosos buscan elevar el nivel competitivo del plantel y fortalecer la conexión con los seguidores sudamericanos. Además, permitirán al cuerpo técnico evaluar al equipo en condiciones exigentes antes del inicio de la MLS y la participación en la Concachampions, con Messi como eje principal tanto dentro como fuera del campo.

Durante este receso, Messi disfruta de sus vacaciones en Rosario tras conquistar el histórico primer título de Inter Miami en la MLS y visitar India junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul. El club, copropiedad de David Beckham, trabaja en reforzar el plantel para mantener su protagonismo en la liga y expandir su influencia internacional.

Entre los posibles refuerzos destaca Giovani Lo Celso, mediocampista argentino del Real Betis, cuya llegada dependerá de un acuerdo superior a 5 millones de euros. Además, se espera la incorporación del arquero canadiense Dayne St. Clair, reconocido como Mejor Portero de la MLS en 2025, quien reforzará la portería tras la salida de Drake Callender.

Con esta gira y la llegada de nuevos talentos, Inter Miami apunta a sostener el protagonismo alcanzado la temporada pasada y llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, consolidando a Messi como el líder indiscutido del proyecto deportivo.

Calendario de la gira:

24 de enero: Inter Miami vs. Alianza Lima, Lima

31 de enero: Inter Miami vs. Atlético Nacional, Medellín

7 de febrero: Inter Miami vs. Barcelona, Guayaquil

Mira la programación en Red Uno Play