La incertidumbre sobre un nuevo feriado largo en enero quedó despejada. El Gobierno confirmó que el viernes 2 de enero de 2026 será feriado nacional, lo que permitirá un descanso extendido desde el jueves 1 de enero (Año Nuevo).

En contrapartida, el feriado del 22 de enero, correspondiente al Día del Estado Plurinacional, fue anulado y será considerado jornada laboral.

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Edgar Morales Mamani, quien explicó que la decisión se tomó tras evaluar el impacto positivo que tuvo el feriado extendido de Navidad 2025 en el movimiento turístico y la economía interna.

“Los resultados en turismo fueron favorables, por eso se determinó declarar feriado nacional el 2 de enero”, señaló la autoridad.

¿Por qué se anuló el feriado del 22 de enero?

Morales explicó que el 22 de enero dejará de ser feriado inamovible, una disposición que había sido establecida durante el gobierno del MAS para conmemorar la fecha de asunción presidencial de Evo Morales.

Con esta decisión, el Ejecutivo optó por priorizar un descanso largo a inicios de año, enfocado en dinamizar el turismo y el consumo, y reducir la cantidad de feriados políticos dentro del calendario laboral.

La medida implica que enero de 2026 tendrá un solo feriado adicional, el 2 de enero, mientras que el Día del Estado Plurinacional se mantendrá únicamente como una fecha conmemorativa, pero sin suspensión de actividades.

Mira la programación en Red Uno Play