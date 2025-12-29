El TED Santa Cruz detecta miles de carpetas incompletas tras inscripción récord

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz marcó un nuevo hito en el proceso electoral al recibir la inscripción de 5.607 candidatos para las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026. Actualmente, la entidad encara la revisión de carpetas para posteriormente publicar la lista oficial de postulantes habilitados.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio, informó que las organizaciones políticas pueden sustituir a sus candidatos inhabilitados hasta tres días antes de los comicios, es decir, hasta el jueves 19 de marzo.

“De acuerdo con la ley vigente, las organizaciones políticas pueden sustituir las candidaturas inhabilitadas hasta tres días antes de las elecciones. En el caso de alcaldes y gobernadores, las fotografías serán sustituidas de manera inmediata, ya que deben ser impresas por la imprenta contratada”, aclaró Monasterio.

En un informe preliminar, el TED advirtió que en la revisión inicial se identificaron múltiples carpetas presentadas únicamente con la cédula de identidad, cuando el requisito establece la presentación de nueve documentos por candidato.

Este hecho fue interpretado como un indicio de posibles sustituciones planificadas por parte de las organizaciones políticas.

Asimismo, Monasterio informó que en sala plena se analizarán las demandas de inhabilitación contra candidatos que pretendan postular a un tercer mandato, para luego emitir una resolución debidamente fundamentada.

“El tercer mandato está prohibido por la Constitución; sin embargo, cada caso es particular. Vamos a analizar caso por caso, verificar la información y, de comprobarse la infracción, se procederá a la inhabilitación del candidato”, sostuvo.

Respecto a los programas de gobierno, el titular del órgano electoral señaló que estos ya se encuentran publicados en la página web del TED Santa Cruz, para consulta de la ciudadanía.

