El TSE advierte a la Justicia: "Ningún fallo puede modificar el calendario electoral"

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha decidido blindar las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026. Ante la posibilidad de recursos judiciales que intenten frenar el proceso, el presidente del ente electoral, Gustavo Ávila, anunció que en los próximos días sostendrá una reunión con autoridades judiciales.

La preocupación del TSE nace de antecedentes recientes donde fallos de salas constitucionales paralizaron el proceso electoral de las elecciones judiciales, moviendo las fechas del calendario electoral.

“Ningún fallo de una autoridad constitucional puede modificar el calendario electoral; eso no lo vamos a permitir como TSE, vamos a reunirnos con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para avanzar en este sentido y que ningún fallo pueda alterar la democracia en nuestro país”, explicó Ávila.

Con relación a los 34.618 candidatos inscritos, la cifra más alta en la historia electoral del país, el presidente del ente electoral dijo que desde el sábado 27 de diciembre, todos los tribunales electorales departamentales iniciaron el proceso de revisión de carpetas de los postulantes.

Recordó que cada candidato debía presentar una carpeta con nueve documentos obligatorios, entre ellos el Rejap, solvencia fiscal, certificado de no violencia y acreditación de idioma nativo, entre otros requisitos.

“Estamos revisando estas carpetas y este trabajo se realizará hasta el 3 de enero. La instancia técnica presentará un informe a cada una de sus salas plenas el 5 de enero, el cual será aprobado o rechazado, y el 9 de enero se publicarán las listas de candidatos habilitados e inhabilitados”, explicó la autoridad electoral.

Ávila agregó que, debido a la cantidad histórica de inscritos, el TSE activó un plan logístico especial. En los tribunales departamentales donde no se cuenta con vocales, el órgano electoral nacional asumirá el control directo del proceso de revisión.

