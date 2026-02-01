TEMAS DE HOY:
Uno decide

Lo que debes saber sobre las elecciones subnacionales del 22 de marzo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el próximo 22 de marzo se celebrará el proceso electoral subnacional, en el que los bolivianos elegirán a varias autoridades departamentales.

Red Uno de Bolivia

01/02/2026 12:51

Ingreso al Tribunal Supremo Electoral. Foto ABI
Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó qué autoridades departamentales serán elegidas este 22 de marzo en Bolivia, en el marco del proceso electoral subnacional.

De acuerdo con la información difundida por el órgano electoral, se elegirán autoridades de los Gobiernos Autónomos Departamentales, tanto ejecutivas como subdepartamentales, según corresponda a cada región.

 

Gobernadores

En todo el país se elegirán nueve gobernadores, uno por cada departamento. La elección se realizará en circunscripción única departamental y bajo el criterio de mayoría absoluta de votos válidos emitidos.

En caso de que ninguna candidatura alcance más del 50% de los votos, se proclamará ganadora aquella que obtenga al menos el 40%, con una diferencia mínima del 10% respecto a la segunda más votada.

Si no se cumplen estos requisitos, se llevará a cabo una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas con mayor votación, resultando electa la que obtenga mayoría simple.

 

Vicegobernadores

Asimismo, se elegirán cuatro vicegobernadores en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, quienes serán electos de forma conjunta con los gobernadores.

 

Autoridades subdepartamentales en Beni

En tanto que en el departamento del Beni, también se elegirán ocho subgobernadores, uno por provincia, mediante mayoría simple.

También se elegirán a 19 corregidores, uno por municipio, igualmente por mayoría simple.

El TSE recordó que estas elecciones forman parte del fortalecimiento de la autonomía departamental y subdepartamental, por lo que instó a la ciudadanía a informarse y participar del proceso democrático.

