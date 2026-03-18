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TSE deja fuera a tres candidatos en El Alto, pero aún pueden impugnar

El secretario de Cámara, Fernando Arteaga, informó que los afectados aún pueden apelar la decisión y que el proceso electoral continúa sin vulnerar derechos.

Juan Marcelo Gonzáles

18/03/2026 19:10

Foto: Fernando Arteaga, secretario de cámara TSE (Red Uno)
La Paz

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó la inhabilitación de tres candidatos a la Alcaldía de El Alto por incumplir el requisito de residencia, informó el secretario de Cámara, Fernando Arteaga.

La decisión fue asumida en sala plena tras analizar las demandas de inhabilitación remitidas por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz. Los candidatos afectados son David Braulio Vargas Flores, Eynar Iván Viscarra Anabi y Eliser Nemesio Roca Tancara.

Arteaga explicó que la resolución ya fue comunicada oficialmente a las organizaciones políticas y que se prevé realizar la notificación formal correspondiente en el transcurso de la jornada.

“Las organizaciones y los candidatos afectados tienen abiertos los medios recursivos y de impugnación; no está agotada la instancia ante el Órgano Electoral”, afirmó Arteaga.

El secretario de Cámara remarcó que los candidatos aún pueden presentar recursos para defender su participación en el proceso electoral.

Apelaciones y garantías

En ese sentido, la autoridad aseguró que el TSE continúa administrando el proceso electoral respetando los derechos de todos los participantes.

“El tribunal continúa con la administración del proceso electoral sin que eso implique la vulneración de derechos”, sostuvo.

Caso Pando: TSE revoca resolución

Durante el comunicado, Arteaga también informó que el TSE revocó una resolución del Tribunal Electoral Departamental de Pando que reconocía a una organización sindical como organización indígena.

El TSE argumentó que ambas tienen naturalezas distintas y no pueden ser equiparadas jurídicamente. No obstante, se aclaró que la organización involucrada también puede presentar los recursos que considere pertinentes.

De esta manera, el Órgano Electoral ratificó que el proceso electoral continúa bajo criterios de legalidad y con garantías para la defensa de los actores políticos.

 

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