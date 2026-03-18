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Comunidad

Exigen más coordinación para prevenir hechos que afectan a menores

La Asamblea de Derechos Humanos advierte fallas en la prevención y falta de presencia institucional en zonas rurales.

Red Uno de Bolivia

18/03/2026 9:13

Foto referencial.
El Alto

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El intento de infanticidio, que involucra a una madre que atentó contra la vida de sus tres hijos, volvió a poner en evidencia problemas estructurales vinculados a la violencia intrafamiliar y la falta de protección efectiva a menores en Bolivia, según advirtió este miércoles la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte.

“Este hecho refleja un problema estructural en nuestro país, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia nuestros menores. Es muy lamentable”, señaló la representante.

También advirtió sobre la ausencia de instituciones como la Defensoría de la Niñez y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) en áreas rurales.

“Falta presencia en provincias alejadas, donde muchas veces no se conocen los mecanismos de protección”, señaló.

Asimismo, pidió mayor involucramiento de la comunidad, para que denuncien casos de violencia.

Desde la Asamblea de Derechos Humanos se exigieron políticas públicas más efectivas y trabajo coordinado entre niveles de gobierno para prevenir estos hechos.

 

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