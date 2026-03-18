Economista: “La relación con Brasil es fundamental para el país”

En el marco de los recientes anuncios del presidente Luis Arce sobre apertura comercial y alianzas estratégicas, el economista Rubén Arias subrayó la importancia de fortalecer la relación bilateral con Brasil como eje clave para el crecimiento económico del país.

Arias destacó que Brasil es el segundo socio comercial más importante de Bolivia, después de China, representando aproximadamente el 13% de las exportaciones bolivianas y cerca del 14% de las importaciones. Además, la relación comercial entre ambos países alcanza los 2.600 millones de dólares.

“El mercado brasileño, con más de 220 millones de habitantes y una frontera compartida de 3.400 kilómetros, representa una oportunidad estratégica para ampliar nuestras exportaciones”, explicó el analista.

Uno de los aspectos más relevantes de este acercamiento es la participación del sector empresarial boliviano en las reuniones bilaterales, un hecho que, según Arias, marca un hito en los últimos 20 años al integrar al sector privado en la construcción de acuerdos comerciales.

En este contexto, Bolivia busca posicionarse en cadenas de producción vinculadas a alimentos, biotecnología y agroindustria, aprovechando el liderazgo de Brasil como uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial.

Asimismo, se proyecta fortalecer la cooperación en áreas como energías alternativas, exportación de gas y producción de urea, sectores donde Brasil se mantiene como principal comprador.

No obstante, el especialista enfatizó que para atraer inversiones extranjeras es fundamental garantizar seguridad jurídica. Entre las medidas necesarias mencionó la actualización de la ley de inversiones, la reformulación de la normativa de hidrocarburos y el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, incluyendo la posible implementación de una aduana binacional.

“El interés de inversionistas brasileños en sectores como la agricultura y la ganadería es alto, pero requiere condiciones claras y estables”, puntualizó.

Finalmente, Arias concluyó que una mayor integración económica con Brasil permitirá a Bolivia diversificar su economía, expandir sus mercados y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

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