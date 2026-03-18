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Economía

Fernando Subirana destaca potencial de acuerdos entre Bolivia y Brasil

Fernando Subirana señala que el desafío está en ejecutar los compromisos y adaptar la producción nacional a la demanda brasileña.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/03/2026 20:54

Santa Cruz, Bolivia

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La reciente firma de acuerdos bilaterales entre Bolivia y Brasil en áreas clave como infraestructura, energía y producción ha despertado optimismo en el sector empresarial y en la población, que espera una mejora en las condiciones económicas del país.

El analista económico Fernando Subirana destacó que estos convenios representan una “excelente iniciativa”, subrayando que Brasil ha sido históricamente un socio estratégico para Bolivia. En ese sentido, enfatizó que el verdadero desafío será garantizar el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos para que se traduzcan en resultados concretos.

La mejor forma de aprovechar estos acuerdos es dándoles cumplimiento y seguimiento; en base a eso la economía va a empezar a reaccionar”, sostuvo.

Subirana también vinculó este acercamiento bilateral con recientes señales del Gobierno, como el anuncio de una posible nueva ley de hidrocarburos orientada a incentivar inversiones, lo que refuerza el escenario de cooperación entre ambos países.

Desde el punto de vista productivo, el analista recomendó a los empresarios identificar los productos que forman parte de la cartera de exportación hacia el mercado brasileño y planificar su producción en función de esa demanda.

Hay que aprovechar un mercado tan grande como el brasileño, que es el socio estratégico más importante que tenemos en la región”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de avanzar en la implementación de biotecnología en Bolivia, tomando en cuenta que Brasil ya aplica estos avances en su producción agrícola.

Otro de los puntos destacados es el impulso a proyectos carreteros que reducirían significativamente los tiempos de transporte, beneficiando tanto al comercio como a las comunidades.

Subirana afirmó que este tipo de obras genera efectos positivos en cadena: “El desarrollo vial siempre trae desarrollo regional y beneficia directamente a las comunidades”.

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