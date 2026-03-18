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Policial

Aprehenden a 3 sujetos con 30 paquetes de droga en la carretera Bioceánica

Efectivos antinarcóticos hallaron pasta base de cocaína oculta en un vehículo de transporte público.

Ximena Rodriguez

17/03/2026 21:50

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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En un operativo de control desplegado en la carretera Bioceánica de Santa Cruz, efectivos de la Felcn lograron interceptar un vehículo tipo taxi que transportaba un cargamento ilícito. Tras una requisa, los agentes hallaron 30 paquetes ocultos cuyas características alertaron a las unidades especializadas.

La prueba de campo realizada en el lugar confirmó que la sustancia corresponde a pasta base de cocaína, procediéndose al pesaje oficial bajo supervisión del Ministerio Público. Esta intervención permitió cuantificar con precisión la mercancía antes de su traslado a dependencias policiales.

Como resultado de la acción directa, tres personas que viajaban en el motorizado fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades competentes. Los sospechosos permanecen bajo custodia a la espera de su audiencia de medidas cautelares programada para la jornada de mañana.

La Fiscalía ha iniciado las investigaciones pertinentes bajo el cargo de tráfico de sustancias controladas, buscando determinar el origen exacto del cargamento. Por la ubicación del hallazgo, se presume que la droga tenía como destino final la frontera con la República de Brasil.

 

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