Con campeonato juvenil, Soo Hyun Chung refuerza su campaña rumbo a las subnacionales

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por la agrupación “Fe” desarrolló una actividad juvenil en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones subnacionales, apostando por el deporte como espacio de encuentro ciudadano y promoción de sus propuestas.

En un contacto con la Red Uno, Soo Hyun Chung, destacó la realización de un campeonato relámpago interbarrial e interdistrital que reunió a cerca de 20 equipos de fútbol, pese a las condiciones climáticas adversas.

“Muy contento de estar en medio de toda esta juventud. Hoy estamos realizando un campeonato con aproximadamente 20 equipos. A pesar de la lluvia, aquí el juego nada lo detiene”, manifestó el candidato durante la actividad.

En ese marco, también anunció la modalidad de su cierre de campaña, señalando que optará por una iniciativa solidaria en lugar de un acto tradicional.

“Nuestra idea es no despilfarrar recursos en un cierre de campaña. Con ese presupuesto estamos comprando alimentos y mañana realizaremos una caravana para llegar a hogares, barrios, centros de adultos mayores y personas con discapacidad”, explicó.

Detalló que tras la caravana se concentrarán en el coliseo Gloria, frente a la Universidad Ucebol, donde llevarán a cabo un culto de acción de gracias, además de un discurso dirigido a sus seguidores y una rifa como parte del evento.

En cuanto a sus propuestas, el candidato hizo énfasis en áreas clave como salud, educación y gestión de residuos, además de plantear un enfoque en el desarrollo juvenil y el apoyo a emprendedores.

“Es fundamental trabajar en salud, educación y resolver el problema de la basura. Pero también queremos que ningún joven se quede sin profesionalizarse, convirtiendo a Santa Cruz en una ciudad universitaria”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la relación entre la Alcaldía y los emprendedores, asegurando que su gestión buscará revertir esa situación.

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