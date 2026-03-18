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Ritter intensifica su campaña y anuncia cierre con peregrinación a Cotoca

El candidato a la Gobernación, Otto Ritter, recorrió La Guardia y otros municipios en la recta final de su campaña, anunciando que cerrará con una caminata hasta Cotoca en señal de agradecimiento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/03/2026 21:22

Otto Ritter fortalece su campaña con visitas y cercanía con la gente
Santa Cruz, Bolivia

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El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, intensificó sus actividades proselitistas con un recorrido por el municipio de La Guardia, como parte de la recta final de su campaña electoral.

Durante su visita, Ritter señaló que su agenda contempla cierres de campaña en distintos municipios, incluyendo El Torno y Montero, donde también acompañará a candidatos de su alianza política.

“Estamos recorriendo esta zona, tenemos cierre de campaña en El Torno y después tenemos que retornar hasta Montero, donde también tenemos otra actividad”, afirmó el candidato mientras avanzaba por La Guardia, donde fue recibido por simpatizantes.

En medio del recorrido, Ritter destacó el contacto directo con la población, relatando que incluso realizó una pausa no prevista tras ser invitado por vecinos a compartir alimentos típicos. “La gente nos para para invitarnos, y nosotros seguimos avanzando, lento pero seguro”, expresó.

Asimismo, remarcó el respaldo ciudadano que asegura haber percibido durante toda su campaña. “Nuestra gente está con nosotros”, dijo, en medio de saludos y muestras de apoyo.

El aspirante también adelantó cómo será el cierre oficial de su campaña, previsto para este miércoles. Indicó que concluirá con una caminata hacia Cotoca, en señal de agradecimiento y fe.

“Vamos a concluir de la misma manera que empezamos: caminando a pedir y agradecer a la mamita de Cotoca por el cariño del pueblo cruceño y el éxito de esta campaña”, manifestó.

La jornada marca la fase final de actividades proselitistas antes del inicio del silencio electoral, en un contexto donde los candidatos intensifican sus recorridos y cierres en distintos puntos del departamento.

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