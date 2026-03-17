TSE insta a la población a votar temprano este domingo

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, hizo un enfático llamado a la población a acudir a votar desde las primeras horas de la jornada electoral, con el objetivo de garantizar un proceso ágil y contar con resultados en el menor tiempo posible.

“Queremos motivar a la gente, concientizar. Esto es una responsabilidad de todos. Estén a las 8 en punto en las mesas electorales”, exhortó la autoridad, a pocos días de las elecciones subnacionales.

Ávila explicó que la participación temprana de la ciudadanía permitirá facilitar el desarrollo del escrutinio y el cómputo, contribuyendo a una mayor rapidez en la entrega de resultados.

“Mientras la gente vaya más temprano a votar, nos va a ayudar en ese sentido”, sostuvo.

Recta final del proceso electoral

En cuanto a la organización del proceso, el presidente del TSE informó que se encuentran en la fase final de evaluación de la logística electoral, con actividades clave como reuniones en Santa Cruz con medios de comunicación y delegados de organizaciones políticas.

Estas acciones buscan explicar los detalles del proceso electoral y reforzar la transparencia de la jornada.

Ávila también destacó que el proceso incluirá mecanismos de control ciudadano, como la firma de actas y el registro fotográfico de los resultados, para garantizar la confianza en el sistema electoral.

Jurados serán sancionados si no asisten

Respecto a los jurados electorales, la autoridad recordó que el plazo para presentar excusas ya concluyó, por lo que quienes no cumplan con su deber serán sancionados.

“Los jurados que no puedan asistir o que no vayan tendrán una multa de alrededor de 1.600 bolivianos”, advirtió.

Sin embargo, expresó confianza en que la mayoría cumplirá con su responsabilidad, como ocurrió en anteriores procesos electorales.

El TSE reiteró que la participación ciudadana es clave para el éxito de la jornada electoral y pidió a la población acudir temprano a las urnas para contribuir a un proceso ordenado, transparente y eficiente.

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