Pacientes enfrentan filas e incertidumbre ante posible paro en salud en Santa Cruz

La crisis en el sistema de salud de Santa Cruz vuelve a poner en el centro a los pacientes, quienes enfrentan largas filas e incertidumbre ante la posible suspensión de servicios. Trabajadores del sector salud determinaron dar un plazo hasta este martes 17 de marzo para que se efectúe el pago de salarios correspondientes a febrero.

En caso de incumplimiento, anunciaron un paro de 48 horas para el miércoles 18 y jueves 19 de marzo, lo que podría generar una significativa afectación en la atención médica.

Desde tempranas horas, decenas de personas acudieron a centros de salud para obtener una ficha médica. Las filas, extensas, reflejan la alta demanda y la preocupación de los usuarios ante la inminente medida de presión.

“Debe ser porque no les pagan, pero igual nos afecta a todos”, expresó un paciente que llegó desde el centro de la ciudad, evidenciando la comprensión, pero también el malestar de la población.

Otro usuario, que buscaba atención en la especialidad de nefrología, pidió mayor responsabilidad a las autoridades. “Hay gente que hace sacrificios para venir a hacer fila. Deberían arreglar esto de la mejor manera para no perjudicarnos”, señaló.

Los pacientes coinciden en que, si se concreta el paro, serán los principales perjudicados, ya que muchos madrugan para conseguir atención médica y continuar con sus tratamientos.

Mientras tanto, la población espera una pronta solución al conflicto que evite la paralización de servicios y garantice el derecho a la salud.

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