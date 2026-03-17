La CAF descalificó a Senegal y proclamó a Marruecos campeón de la Copa África

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África 2025, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y por campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el pasado 18 de enero, según anunció el organismo en un comunicado en sus canales oficiales. EFE



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