“¡Que se vaya!” Periodistas marroquíes abuchean al DT de Senegal y abandona la conferencia de prensa

Periodistas marroquíes increparon a Pape Thiaw, entrenador de Senegal, durante su ingreso a la conferencia de prensa tras la final. El DT, para calmar la situación, tuvo que abandonar el lugar poco después del polémico recibimiento.

No solo hubo problemas en el desarrollo de la final, sino que también después. Los comunicadores de Marruecos lo abuchearon, gritándole que se vaya, mientras que los periodistas senegaleses lo vitoreaban y aplaudían. Sin embargo, poco después de ese momento, decidió abandonar la sala de prensa para evitar un mayor descontrol.

Para Marruecos, país anfitrión, la derrota fue un duro golpe. La ilusión era enorme y la frustración se palpaba entre la afición, que vio cómo su selección fallaba en la final de la Copa África disputada en Rabat, un título que no consiguen desde 1976. La derrota se sintió especialmente amarga por la forma en que se produjo: un penalti fallado en el último minuto y la sensación de que la gloria histórica se les escapaba de las manos.

El impacto de la final no solo se sintió en los jugadores, sino también en la afición y los medios locales, que debatieron intensamente sobre la polémica decisión arbitral y el comportamiento de ambos equipos. A pesar de la decepción, muchos marroquíes reconocen el esfuerzo del equipo y destacan la actuación de Brahim Díaz, máximo goleador del torneo y referente ofensivo de Marruecos. La selección regresa ahora con la lección aprendida, con la promesa de seguir luchando y con la esperanza de que este tropiezo sirva como motivación para futuros torneos.

