Momentos de pánico en la Copa África: arquero cayó desmayado y el partido fue detenido

El guardameta Monged Elneel colapsó durante el partido entre Sudán y Guinea Ecuatorial, obligando a una pausa prolongada antes de reanudarse el juego. 

Martin Suarez Vargas

28/12/2025 16:30

Un momento de preocupación se registró este domingo en la Copa África durante el enfrentamiento entre Sudán y Guinea Ecuatorial. A los 37 minutos del primer tiempo, el arquero sudanés Monged Elneel cayó repentinamente al césped, generando inquietud inmediata entre futbolistas, árbitros y espectadores.

Tras el incidente, los jugadores solicitaron asistencia médica urgente y el encuentro fue interrumpido mientras el cuerpo médico ingresaba al campo para evaluar al guardameta. La atención se extendió por varios minutos, en medio de un ambiente de tensión en el estadio.

Luego de ser revisado por los profesionales de salud, Elneel logró ponerse de pie y, tras un periodo adicional de observación, recibió la autorización para continuar en el partido. Posteriormente se informó que el desvanecimiento estaría vinculado a una baja en los niveles de azúcar.

Más allá del susto, Sudán logró imponerse por 1-0 ante Guinea Ecuatorial y consiguió su primera victoria en el torneo, luego de haber debutado con una derrota frente a Argelia. El seleccionado sudanés definirá su clasificación el miércoles 31 de enero, cuando enfrente a Burkina Faso en un compromiso decisivo.

